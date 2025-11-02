Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​ക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:52 AM IST

    റാ​ക് എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി സേ​വ​നം ‘ഓ​ണ​പ്പൂ​വി​ളി’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    റാ​ക് എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി സേ​വ​നം ‘ഓ​ണ​പ്പൂ​വി​ളി’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    എസ്.എൻ.ഡി.പി സേവനം റാക് യൂനിയൻ ഓണാഘോഷ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം സേ​വ​നം റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ യൂ​നി​യ​ന്‍റെ ‘ഓ​ണ​പ്പൂ​വി​ളി 2025’ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ത​മാം പാ​ര്‍ട്ടി ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ ഗാ​ന​മേ​ള, മി​മി​ക്സ്, മാ​ജി​ക് ഷോ, ​തി​രു​വാ​തി​ര, സി​നി​മാ​റ്റി​ക്സ് ഡാ​ന്‍സ്, സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ല്‍ ഡാ​ന്‍സ്, പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വി​ജി സു​ഭാ​ഷി​ന്‍റെ പ്ര​ഥ​മ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘ക​ന്നി​പ്പാ​ട’​ത്തി​ന്‍റെ ക​വ​ര്‍ പേ​ജ് പ്ര​കാ​ശ​നം യൂ​നി​യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​നി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ന്‍ യു.​എ.​ഇ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​കെ. രാ​ജ​ന് ന​ല്‍കി നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യു.​എ.​ഇ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ പ്ര​സാ​ദ്, ജെ.​ആ​ര്‍.​സി ബാ​ബു, രാ​ജ​ന്‍ പു​ല്ലി​ത്ത​ട​ത്തി​ല്‍, സു​ഭാ​ഷ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ര്‍, സു​രേ​ഷ് തി​രു​ക്കു​ളം, ജ​യ​ശ്രീ അ​നി​മോ​ന്‍, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, സ​തീ​ഷ്, സു​ദ​ര്‍ശ​ന​ന്‍, ഉ​ണ്ണി ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന്‍, പു​ഷ്പ​ന്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍, വി​ശ്വം​ഭ​ര​ന്‍, ഷീ​ല രാ​ജീ​വ​ന്‍, ഷൈ​നി സ​ന്തോ​ഷ്, ജ്യോ​തി രാ​ജ​ന്‍, വി​വി​ധ യൂ​നി​യ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍, പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsonam celebrationgulf news malayalam
    News Summary - onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X