    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 7:59 AM IST

    വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​യി അ​രോ​മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​യി അ​രോ​മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    അ​രോ​മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ജ്മാ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ്

    ഷാ​ര്‍ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ലു​വ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ അ​രോ​മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​ജ്മാ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ഗ​ള്‍ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കാ​മ്പ​സി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ആ​ലു​വ എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ന്‍വ​ര്‍ സാ​ദ​ത്ത്, അ​ര്‍ബ​ന്‍ ബാ​ങ്ക് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ മു​ത്ത​ലി​ബ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​രോ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മൊ​യ്തീ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ്, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​യു. അ​നൂ​പ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​ഡ്വ. സ​ലീം, സി​ദ്ദീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ലൈ​ജു കാ​രോ​ത്തു​കു​ഴി, അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​ലാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ക്കീ​ര്‍, ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍, ഫെ​ബി ഷി​ഹാ​ബ്, സു​നി​ത ഉ​മ്മ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് സ​നു​ഖാ​ന്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ നൗ​ഫ​ല്‍ റ​ഹ്മാ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

