Madhyamam
    25 Oct 2025 8:55 AM IST
    25 Oct 2025 8:55 AM IST

    അ​ന​ന്തം പൊ​ന്നോ​ണം നാ​ളെ അ​ജ്മാ​നി​ൽ

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും
    അ​ന​ന്തം പൊ​ന്നോ​ണം നാ​ളെ അ​ജ്മാ​നി​ൽ
    ഷാ​ർ​ജ: അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘അ​ന​ന്തം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 26ന്​​ ​രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ അ​ജ്മാ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ഭാ​ഗ്യ​രാ​ജ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. വൈ​കീ​ട്ട്​ 3.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ വി. ​ജോ​യ്, അ​ഡ്വ.​ജി. സ്റ്റീ​ഫ​ൻ എം. ​വി​ൻ​സ​ൻ​റ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റോ​യി നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഖാ​ൻ പാ​റ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഭി​ലാ​ഷ് ര​ത്നാ​ക​ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഫീ​ഖ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

