അനന്തം പൊന്നോണം നാളെ അജ്മാനിൽtext_fields
ഷാർജ: അനന്തപുരി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷം ‘അനന്തം പൊന്നോണം 2025’ ഒക്ടോബർ 26ന് രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ രാത്രി ഒമ്പതുവരെ അജ്മാൻ കൾചറൽ സെന്ററിൽ നടക്കും. ഘോഷയാത്ര, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, ഓണസദ്യ, സിനിമ പിന്നണി ഗായകൻ ഭാഗ്യരാജ് നയിക്കുന്ന ഗാനമേള എന്നിവ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറും. വൈകീട്ട് 3.30ന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം ഗതാഗത മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എം.എൽ.എമാരായ വി. ജോയ്, അഡ്വ.ജി. സ്റ്റീഫൻ എം. വിൻസൻറ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളാകും.
ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ യു.എ.ഇയിലെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് റോയി നെല്ലിക്കാട്, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ഖാൻ പാറയിൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് രത്നാകരൻ, ട്രഷറർ റഫീഖ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
