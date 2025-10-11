Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    11 Oct 2025 8:04 AM IST
    11 Oct 2025 8:04 AM IST

    തണൽ ബല്ല ഓണോത്സവം

    തണൽ ബല്ല ഓണോത്സവം
    ത​ണ​ൽ ബ​ല്ല ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ​ല്ല നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യു.​എ.​ഇ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ത​ണ​ൽ ബ​ല്ല’ ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ലു​ള്ള ആ​ർ.​കെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ത​മ്പാ​ൻ പൊ​തു​വാ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശ്രീ​നി​ത് കാ​ടാം​കോ​ട്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ണി നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ട് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​വി ചെ​ര​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​റ്റു സ​ഹ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ശ്ര​യ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ നാ​യ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ണ സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി. മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്ക​ൽ, പു​ലി​ക​ളി, മ​ധു പൊ​തു​വാ​ളി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഘ​ണ്ട യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വാ​ദ്യ​മേ​ളം എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ത​ണ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് മ്യൂ​സി​ക് ന​ട​ത്തി​യ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മോ​ടി​കൂ​ട്ടി. ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

