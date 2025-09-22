Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 8:30 AM IST

    ക​ൽ​ബ മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ക​ൽ​ബ മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഷാ​ർ​ജ: സ​മു​ദ്ര നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 1300 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​നി​ര​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ എ4 ​അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ ആ​ണ് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ. ഇ​തി​ന്​ മു​മ്പും ദേ​ശീ​യ ദി​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ർ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഷാ​ർ​ജ ക​ൽ​ബ​യി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​ വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി​യ​ത്. ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും മു​ത്തു​ക്കു​ട​യും മാ​വേ​ലി​യും തി​രു​വാ​തി​ര​യും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലു മ​ണി​യോ​ടെ ഹൈ​ക്ക് ചെ​യ്ത് മ​ല​മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി സൂ​ര്യോ​ദ​യം ക​ണ്ട ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ത്​ ന​വ്യാ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ഹ​രി നോ​ർ​ത്ത് കോ​ട്ട​ച്ചേ​രി, അ​ദ്നാ​ൻ കാ​ല​ടി, അ​ജാ​സ്, സ​നൂ​ജ്, അ​നു​പ​മ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsonam celebrationA4 Adventure
    News Summary - Onam celebrated in Kalba hills
