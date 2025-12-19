Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ഖ​വാ​ലി ഖ​യാ​ൽ’​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 7:15 AM IST

    ‘ഖ​വാ​ലി ഖ​യാ​ൽ’​ സം​ഗീ​ത നി​ശ നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഖ​വാ​ലി ഖ​യാ​ൽ’​ സം​ഗീ​ത നി​ശ നാ​ളെ
    cancel
    camera_alt

    ‘ഖ​വാ​ലി ഖ​യാ​ൽ’​സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മെ​ഹ്ഫി​ലി​ന്‍റെ​യും സൂ​ഫി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​ത്മാ​വു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ഈ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ‘ഖ​വാ​ലി ഖ​യാ​ൽ’​സം​ഗീ​ത നി​ശ ഡി​സം​ബ​ർ 20ന്​ ​ദു​ബൈ​യി​ൽ. മം​സാ​റി​ലെ ഫോ​ക്‌​ലോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക യു​മ്ന അ​ജി​ൻ, ഗാ​യ​ക​രാ​യ നാ​ച്ചു കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ത​ള​ങ്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെടുക്കും.

    പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ത്തിൽ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, യാ​സി​ർ, സ​യാ​സി അ​ക്കാ​ദ​മി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ലാം, സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ആ​ർ.​എ. സ​ഫീ​ർ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ര​ഞ്ജി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യാ​സി​റാ​ണ്​ അ​വ​താ​ര​ക​ൻ. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​ം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAE
    News Summary - On the day of the ‘Qawali Khayal’ music night,
    Similar News
    Next Story
    X