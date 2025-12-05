Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 9:07 AM IST

    യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​

    ദു​ബൈ താ​മ​സ കു​ടി​യേ​റ്റ വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി
    യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​
    അ​ൽ വ​ജാ​ജ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാഘോ​ഷ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നം ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ത് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യി മാ​റി. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​ളോ-​അ​പ് അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ലി ബി​ൻ അ​ജെ​ഫ്‌ അ​ൽ സാ​ബി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘ​മാ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നോ​ർ​ത്ത് അ​ൽ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഫാ​ർ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തെ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി​യ​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്കാ​ര​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ന്‍റെ​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ​യും പൗ​രാ​ണി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും ഗോ​ത്ര പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വും നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ന് മി​ഴി​വേ​കി. അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഈ ​ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് കൗ​തു​ക​ക​ര​വും ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ആ​ശം​സ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ട്ടു.ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ൽ വ​ജാ​ജ​യി​ലെ ഈ ​ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ. ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും ദു​ബൈ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഹ​ത്ത ബോ​ർ​ഡ​റി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

