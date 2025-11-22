Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 8:26 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്‌ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യാ​ണ്​ ഒ​മാ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ സ്വാ​ഗ​ത​മോ​തി​യ​ത്​
    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്‌ സ്വീ​ക​ര​ണം
    ദു​ബൈ ഹ​ത്ത അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്‍റെ 55ാം ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹ​ത്ത അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും എ​ത്തി​യ ഒ​മാ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ദു​ബൈ പ്ര​ത്യേ​ക സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വ​ര​വേ​ൽ​പ്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്മാ​ര​ക മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഒ​മാ​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്മ​ര​ണി​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ധു​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹോ​ദ​ര​ബ​ന്ധ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം.

    ഹ​ത്ത അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ താ​നി, ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ന​ബീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ർ​ഗാ​വി, കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​റാ​ശി​ദ് ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ ക​ത്ബി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​ന്ന​ത പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യു.​എ.​ഇ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ഒ​രു അ​തി​ർ​ത്തി​യ​ല്ല, ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സ​ഹോ​ദ​ര​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സാ​ർ​ന്നും ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​തി​ഥി​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    Girl in a jacket

