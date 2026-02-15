Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ.​എ​ൽ.​എ​ഫി​ന് ദു​ബൈ​യി​ൽ​ തു​ട​ക്കം

    പി.​കെ. ശ്ര​മീ​തി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഒ.​എ​ൽ.​എ​ഫി​ന് ദു​ബൈ​യി​ൽ​ തു​ട​ക്കം
    ഓ​ർ​മ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ്​ പി.​കെ. ശ്രീ​മ​തി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ച​രി​ത്രം മാ​റ്റി​യെ​ഴു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഓ​ർ​മ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ്​ (ഒ.​എ​ൽ.​എ​ഫ്) പോ​ലു​ള്ള സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ൾ​ക്കും സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക്‌ വ​ഹി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും എം.​പി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​കെ. ശ്രീ​മ​തി. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​കോ​ത്സ​വം ‘ഓ​ർ​മ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി’​ന്‍റെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പ് (ഒ.​എ​ൽ.​എ​ഫ് 2026) ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മാ​യ്ച്ചു ക​ള​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തു​ത​ല​മു​റ കാ​ട്ടു​ന്ന ജാ​ഗ്ര​ത​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ് ‘ഓ​ർ​മ’​യു​ടെ ഈ ​സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം എ​ന്ന് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എം. ​മു​കു​ന്ദ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പി.​എ​ൻ. ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക​വി മ്യൂ​സ് മേ​രി ജോ​ർ​ജ്, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഭി​ലാ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും. കൂ​ടാ​തെ, യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഓ​ർ​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞാ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ എ​ൻ.​കെ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഒ.​എ​ൽ.​എ​ഫ്​ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ൽ, ഓ​ർ​മ സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അം​ബു​ജം സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ർ​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​വ്യ സ​ന​ത് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

