Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​എ​ഫ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 6:37 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റം (ഒ.​ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘കു​ടും​ബോ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഹ​മീ​ദി​യ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹാ​രി​സ് പ​യ്യോ​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ദി​ജേ​ഷ് ചേ​നോ​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​ബി​ൻ പ​ദ്മാ​ക​ര​ൻ, എ​സ്.​എം ജാ​ബി​ർ, ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട, ഷ​ഫീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷ​ഹാ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ അ​മ്പൂ​രി, അ​ൻ​സാ​ർ, ഹ​കീം ച​വ​റ, സ​ലിം അ​മ്പൂ​രി, മ​ജീ​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ഫ്സ​ൽ കോ​ട്ട​യം, റ​ഹിം ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ, ലി​ജി അ​ൻ​സാ​ർ, ശ്രീ​ജി​ത റോ​ബി​ൻ, അ​ജീ​ന ഷെ​ഫീ​ഖ്, ജൂ​ബി ജാ​ബി​ർ, പ്രി​യ പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ​​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫാ​ദ് മാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaionam celebrationgulfnewssharjha
    News Summary - OICF Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X