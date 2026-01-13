Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 8:44 AM IST

    ‘ഓ ​ഗോ​ള്‍ഡ്’ ഇ​നി ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ൽ സൂ​പ്പ​ര്‍ ആ​പ്

    സ്വ​ർ​ണം ഇ​നി ക​റ​ൻ​സി​യാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം
    'ഓ ​ഗോ​ള്‍ഡ്' ഇ​നി ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ൽ സൂ​പ്പ​ര്‍ ആ​പ്
    ദു​ബൈ: സ്വ​ർ​ണം വി​നി​മ​യ ഉ​പാ​ധി​യാ​യ മാ​സ്റ്റ​ര്‍കാ​ര്‍ഡ് വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ക്കി ‘ഓ ​ഗോ​ള്‍ഡ്’. വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ അ​ള​വ് മു​ത​ലു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ‘ഓ ​ഗോ​ള്‍ഡ്’ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ൽ സൂ​പ്പ​ര്‍ ആ​പ്പ് ആ​യി റീ ​ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്ത​താ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ദു​ബൈ​യി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ മാ​സ്റ്റ​ര്‍കാ​ര്‍ഡ് മു​ഖേ​ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്വ​ർ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ദൈ​നം​ദി​ന ക്ര​യ​വി​ക്ര​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ത​ന്നെ ചെ​യ്യാ​നാ​കു​മെ​ന്നും ‘ഓ ​ഗോ​ൾ​ഡി’​ന്‍റെ എ​ട്ട് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക്, സ്വ​ർ​ണം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ല്‍ വി​ല്‍ക്കാ​തെ ത​ന്നെ പ​ണ​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ‘ഓ ​ഗോ​ള്‍ഡ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ കാ​ര്‍ഡ്’ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കോ​ഫി ഷോ​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന്​ കാ​പ്പി കു​ടി​ക്കാ​നും ഗ്രോ​സ​റി ക​ട​യി​ല്‍ ക​യ​റി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​രോ ഇ​ട​പാ​ടും ല​ളി​ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശ​രീ​അ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​വും ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.മ​വാ​റി​ദ് ഫി​നാ​ന്‍സും മാ​സ്റ്റ​ര്‍കാ​ര്‍ഡു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് ഈ ​നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​നം പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​ക്കി​യ​ത്. മാ​സ്റ്റ​ർ കാ​ര്‍ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഇ​ള​വു​ക​ളും ഓ ​ഗോ​ള്‍ഡ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ ​ഗോ​ള്‍ഡ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ കാ​ര്‍ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​ണ്ണാ​യി​ര​ത്തി​ല്‍പ​രം ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ബ്രാ​ന്‍ഡ് ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​നാ​കും.

    ഇ​വ​യു​ടെ വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും ഗി​ഫ്റ്റ് കാ​ര്‍ഡു​ക​ളും ആ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ത​ന്നെ റെ​ഡീം ചെ​യ്യാം -പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​ധു​നി​ക സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ സ്വ​ർ​ണ ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തെ പു​ന​ര്‍ നി​ര്‍വ​ചി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഓ ​ഗോ​ള്‍ഡ് എ​ന്ന് ഫൗ​ണ്ട​ര്‍ ബ​ന്ദ​ര്‍ അ​ല്‍ ഒ​ത്ത്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പേ​മെ​ന്റു​ക​ള്‍ക്കും ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​നു​മാ​യി ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഓ ​ഗോ​ള്‍ഡ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ത​വാ​ബ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

