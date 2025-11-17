Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:02 AM IST

    വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം ലു​ലു മാ​ൾ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്കം

    വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം ലു​ലു മാ​ൾ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്കം
    വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം ലു​ലു മാ​ളി​ന്‍റെ രൂ​പ​രേ​ഖ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ. അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു നാ​യി​ഡു​വി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു, ആ​ന്ധ്ര വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ടി.​ജി. ഭ​ര​ത്, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജ​യാ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​യി. വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ച സി.​ഐ.​ഐ പാ​ർ​ട്ട്ണ​ർ സ​മ്മി​റ്റി​ലാ​ണ്​ ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം ലു​ലു​മാ​ൾ, വി​ജ​യ​വാ​ഡ മ​ല്ല​വ​ല്ലി ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ റാ​യ​ല​സീ​മ​യി​ൽ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ക​യ​റ്റു​മ​തി ഹ​ബ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു നാ​യി​ഡു​വി​ന് കൈ​മാ​റി. ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​വി​ജ​യാ​ന​ന്ദ്, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ടി.​ജി. ഭ​ര​ത്, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ. അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മാ​ളു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​കും വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം ലു​ലു​മാ​ൾ. ഇ​തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഈ ​ആ​ഴ്ച​ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങും. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം മാ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് യൂ​സു​ഫ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. 5000 പേ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടും 12,000 പേ​ർ​ക്ക് പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യും തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. ആ​ന്ധ്ര​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ട​ക്കം പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ജ​യ​വാ​ഡ മ​ല്ല​വ​ല്ലി ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മാം​ഗോ പ​ൾ​പ്പ്, പേ​ര​ക്ക പ​ൾ​പ്പ്, സം​സ്ക​രി​ച്ച സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ക​യ​റ്റു​മ​തി 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യും. നി​ല​വി​ൽ ആ​ന്ധ്ര​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ജി.​സി.​സി, ഈ​ജി​പ്ത്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ റാ​യ​ല​സീ​മ​യി​ൽ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ട് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ന​കം തു​ട​ങ്ങും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ മാ​ളാ​കും വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്തേ​ത്.

    TAGS:constructionlulu mallVisakhapatnamstartOfficials
    News Summary - Official start of construction of Lulu Mall in Visakhapatnam
