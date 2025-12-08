Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Dec 2025 7:51 AM IST
    8 Dec 2025 7:51 AM IST

    ഒ.​സി.​വൈ.​എം യു.​എ.​ഇ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഒ.​സി.​വൈ.​എം യു.​എ.​ഇ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഒ.​സി.​വൈ.​എം യു.​എ.​ഇ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം സ​ക്ക​റി​യ മാ​ർ സേ​വേ​റി​യോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഫു​ജൈ​റ: ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക്രൈ​സ്ത​വ യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം യു.​എ.​ഇ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ 35ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ടു​ക്കി ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ സ​ക്ക​റി​യ മാ​ർ സേ​വേ​റി​യോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​വ. ഫാ. ​സ​ന്തോ​ഷ് സാ​മു​വ​ൽ കെ ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഒ.​​സി.​വൈ.​എം കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​വ. ഫാ. ​ജെ​യ്ൻ സി. ​മാ​ത്യു, ഏ​ഷ്യാ​നെ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ന്യൂ​സ് എ​ഡി​റ്റ​ർ വി​നു വി. ​ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ‘ക്രി​സ്തു​വി​ലു​ള്ള സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​ജാ ജോ​ൺ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വെ​രി. റ​വ. ഫാ. ​ഡോ. അ​ഡ്വ. ഷാ​ജി ജോ​ർ​ജ് കോ​റെ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ, റ​വ. ഫാ. ​മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ്, റ​വ. ഫാ. ​അ​ജു എ​ബ്ര​ഹാം, റ​വ. ഫാ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ത്യു, റ​വ. ഫാ. ​എ​ബി കെ. ​രാ​ജു, റ​വ. ഫാ. ​എ​ബ്ര​ഹാം മാ​ത്യു, റ​വ. ഫാ. ​ചെ​റി​യാ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, റ​വ. ഫാ. ​മാ​ത്യു ജോ​ൺ, റ​വ. ഫാ. ​ജോ​ൺ​സ​ൻ ഐ​പ്പ്, റ​വ. ഫാ. ​സ​ച്ചി​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ചെ​റി​യാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫി​ലി​പ് എ​ൻ. തോ​മ​സ്, പ്ര​വാ​സി സെ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​ന്‍റോ എ​ബ്ര​ഹാം, ബാ​ബു കു​ര്യ​ൻ, ബേ​ബി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി ജേ​ക്ക​ബ് പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു​മോ​ൻ സി.​ജെ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ജെ​റി​ൻ ബാ​ബു കോ​ശി, ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ബി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലി​ജോ​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി​ൻ പി. ​തോ​മ​സ്, വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്​ ഇ​ട​വ​ക​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - OCYM UAE Regional Conference concludes
