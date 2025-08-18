Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Aug 2025 5:37 PM IST
    Updated On
    18 Aug 2025 5:37 PM IST

    മലയാളി പ്രവാസികൾക്ക്​ നിക്ഷേപ അവസരവുമായി ഒ ഗോൾഡ്​

    പ്രതിദിനം ഒരു ദിർഹം മുതൽ സ്വർണത്തിൽ നി​ക്ഷേപിക്കാം
    മലയാളി പ്രവാസികൾക്ക്​ നിക്ഷേപ അവസരവുമായി ഒ ഗോൾഡ്​
    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ സ്വർണ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഒ ഗോൾഡ് പ്രവാസി മലയാളികൾക്കായി പ്രത്യേക നിക്ഷേപ അവസരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലയാളി നിക്ഷേപകർക്ക്​ വ്യക്​തിപരമായി സമ്പാദ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള നൂതന സംവിധാനമാണ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ​​ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    അഞ്ചു വർഷത്തിനകം മക്കളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ രണ്ട്​ വർഷത്തിനുള്ളിൽ വാഹനം വാങ്ങാനോ വീട്​ വെക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ നിശ്ചിത തുക സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. പ്രതിദിനമായും പ്രതിമാസമായും നിക്ഷേപത്തിന്​ അവസരമുണ്ട്​.

    ദിവസം ഒരു ദിർഹം മുതൽ എത്ര തുക വേണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ സ്വർണ നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റാനാവും. കൂടാതെ ആപ്പ്​ വഴി സ്വന്തം നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ ടൈംലൈൻ ട്രാക്ക്​ ചെയ്യാനും സമ്പാദ്യം ശരിയായ ദിശയിൽ നിലനിർത്താനും സാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നിന്ന്​ സംരക്ഷണവും ഒരുക്കുകയും ചെയ്യാം.

    24 കാരറ്റ്​ സ്വർണം സുരക്ഷിതമായി സംഭരിക്കുന്നതിലൂടെ പൂർണമായ സുതാര്യതയും ആപ്പ്​ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. സമ്പാദ്യം ഇഷ്ടാനുസരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താൽക്കാലികമായി നിർത്താനോ ക്രമീകരിക്കാനോ ഉള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്​. ഇൻഷൂറൻസ്​ പരിരക്ഷയുള്ള നിലവറകളിൽ 24 കാരറ്റ്​ ശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണം സുരക്ഷിതമായി സംഭരിക്കുന്നതിലൂടെ പൂർണ്ണ സുതാര്യതയും ആപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

    നിശ്ചിത സമയമെത്തുമ്പോൾ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചെറിയ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ സ്വർണ്ണം പണമാക്കി മാറ്റാനോ വിൽക്കാനോ സമ്മാനമായി നൽകാനോ കഴിയും.

    News Summary - O Gold offers investment opportunities to Malayali expatriates
