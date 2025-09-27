Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 6:54 AM IST

    എ.​ഐ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ണ ലാ​ബ്

    എ.​ഐ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ണ ലാ​ബ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടും (ടി.​ഐ.​ഐ) എ​ന്‍.​വി.​ഡി​യ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) മാ​തൃ​ക​ക​ളും റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ ഗ​വേ​ഷ​ണ ലാ​ബ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ എ​ന്‍.​വി​ഡി​യ എ.​ഐ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ടി.​ഐ.​ഐ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ റോ​ബോ​ട്ടി​ക് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി നൂ​ത​ന ജി.​പി.​യു ചി​പ്പു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ ടി.​ഐ.​ഐ​ക്കാ​കു​മെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ ന​ജ്​​വ ആ​ര​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.ഒ​രു വ​ര്‍ഷം മു​മ്പാ​ണ് സം​യു​ക്ത ഗ​വേ​ഷ​ണ ലാ​ബ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​രു ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​ണ് ലാ​ബി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി കൂ​ടു​ത​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും ന​ജ്​​വ ആ​ര​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

