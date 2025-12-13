Begin typing your search above and press return to search.
    Obituaries
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 7:06 AM IST

    എ​ൻ.​വി. സു​ലൈ​മാ​ൻ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    എ​ൻ.​വി. സു​ലൈ​മാ​ൻ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    എ​ൻ.​വി. സു​ലൈ​മാ​ൻ

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ.​വി. സു​ലൈ​മാ​ൻ (65) നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. പ​രേ​ത​രാ​യ ന​ട​യി​ങ്ങ​ൽ വ​ള​പ്പി​ൽ യൂ​സു​ഫ് ഹാ​ജി​യു​ടെ​യും ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. പ​രേ​ത​നാ​യ എം.​എ. അ​ബ്ദു​വി​ന്‍റെ മ​രു​മ​ക​നു​മാ​ണ് (എ​ട​പ്പാ​ൾ).

    40 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ദു​ബൈ സൗ​ദി കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ പി.​ആ​ർ.​ഒ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ആ​ദ​ര​വു​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ഭാ​വ​ന ആ​ർ​ട്സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യിരുന്നു.

    ഭാ​ര്യ: ശ​രീ​ഫ സു​ലൈ​മാ​ൻ. മ​ക്ക​ൾ: സാ​ദി​ഖ് സു​ലൈ​മാ​ൻ, സാ​ജി​ദ് സു​ലൈ​മാ​ൻ, സ​ഫ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ (ദു​ബൈ), സാ​ദി​യ സു​ലൈ​മാ​ൻ.

    സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: എ​ൻ.​വി. ഹം​സ (മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സൗ​ദി കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ്, ദു​ബൈ), അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ യൂ​സ​ഫ് (ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ പോ​യി​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ​ർ​ടൈ​സി​ങ്, ദു​ബൈ), അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് (ദു​ബൈ), ഫാ​ത്തി​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റു​ക്കി​യ സൈ​ദാ​ലി.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - N.V. Sulaiman was arrested in the country
