Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 7:14 AM IST

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​പ്ര​വാ​ഹം; 12 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്​ 3.90 ല​ക്ഷം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​പ്ര​വാ​ഹം; 12 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്​ 3.90 ല​ക്ഷം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​തി​ക്കു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ടോ​ൾ ഗേ​റ്റ്​ ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യ സാ​ലി​കി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 45.6 ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞു. 2024ൽ ​ഇ​ത്​ 41.7 ല​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. 12 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ 3.90 ല​ക്ഷം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​താ​യ​ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നി​ൽ 9.35 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധ​ന.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ട്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്​ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ 2024 ജൂ​ണി​നും 2025 ജൂ​ണി​നും ഇ​ട​യി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ 2.8 ല​ക്ഷ​മാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന.

    ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ)​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ മാ​ത്രം പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ 35 ല​ക്ഷം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്​ ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്കാ​ൾ 2-4 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ കാ​ല​ത്ത്​ നി​ര​വ​ധി താ​മ​സ​ക്കാ​ർ വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ര​ക്ക്​ അ​ൽ​പം കു​റ​യു​മെ​ങ്കി​ലും വ​ള​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ​ ഉ​യ​രു​ന്ന​താ​യി കാ​ണാ​നാ​വും. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്​ രാ​വി​​ല​ത്തേ​യും വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25ന്​ ​സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ധി​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ കൂ​ടി തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. മ​റ്റ്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പി​ന്നേ​യും വ​ർ​ധി​ക്കും. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യും. അ​തി​ന്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക്​ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ത​യാ​റാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ടോ​ൾ നി​ര​ക്കു​ക​ളും അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 100 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വി​ട്ട്​ 30 അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

