Madhyamam
    U.A.E
    date_range 23 Nov 2025 1:07 PM IST
    date_range 23 Nov 2025 1:07 PM IST

    എ​ൻ.​ടി.​എ​സ്​ ഓ​ണോ​ത്സ​വം

    എ​ൻ.​ടി.​എ​സ്​ ഓ​ണോ​ത്സ​വം
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക ഇ​ത​ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഷാ​ർ​ജ: എ​ൻ.​ടി.​എ​സ്​ ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക ഇ​ത​ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, പു​ലി​ക്ക​ളി, കു​മ്മാ​ട്ടി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി ബേ​ബി, സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ, സ്കൂ​ൾ എം.​എ​സ്.​ഒ എ​ന്നി​വ​രും മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​സാ​രി​ച്ചു. നോ​ൺ ടീ​ച്ചി​ങ്​ സ്റ്റാ​ഫ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ണ്ട് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മ​ണി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ്കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഊ​ഫ് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ണും സ്കൂ​ൾ ഇ.​എ​സ്.​ഒ​മാ​രും സ്കൂ​ളി​ലെ ഫ്ലീ​റ്റ് കം​പ്ലൈ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ, ഫ്ലീ​റ്റ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​രും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

