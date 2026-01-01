Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 3:29 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 3:29 PM IST

    ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ റൈ​ഡി​ങ് പെ​ർ​മി​റ്റ്​ ‘നൗ ​ആ​പ്പു​’ക​ൾ വ​ഴി

    ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ റൈ​ഡി​ങ് പെ​ർ​മി​റ്റ്​ ‘നൗ ​ആ​പ്പു​’ക​ൾ വ​ഴി
    ദു​ബൈ: ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ റൈ​ഡി​ങ്​ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ നൗ ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ വ​ഴി​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). നേ​ര​ത്തെ പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഔ​​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി റൈ​ഡി​ങ്​ പെ​ർ​മി​റ്റ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് സേ​വ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​തെ​ത​ന്നെ ആ​ര്‍.​ടി.​എ​യു​ടെ ‘നൗ ​ആ​പ്പു​ക​ള്‍’ വ​ഴി​യും പെ​ർ​മി​റ്റ്​ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ നേ​ടാ​നാ​വും. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ര്‍.​ടി.​എ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ സേ​വ​നം തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യും. ദു​ബൈ​യെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ്മാ​ര്‍ട്ട് ന​ഗ​ര​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ആ​ര്‍.​ടി.​എ ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ റൈ​ഡി​ങ് അ​നു​മ​തി​ക്കു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​നം വി​പു​ല​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തു​വ​ഴി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    പെ​ർ​മി​റ്റ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ റൈ​ഡി​ങ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍, സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, റൈ​ഡി​ങ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ ആ​ദ്യം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ല്‍ ആ​ര്‍.​ടി.​എ​യു​ടെ നി​ര്‍ദി​ഷ്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റൈ​ഡി​ങ്ങി​ന് പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ര്‍ഥം തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കാം. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ര്‍.​ടി.​എ​യു​ടെ സ്മാ​ര്‍ട്ട് ചാ​ന​ലു​ക​ള്‍ വ​ഴി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​യി അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കും.

    ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ നി​യ​ന്ത്ര​ണം, കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​ത അ​വ​ബോ​ധം, റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ സേ​വ​നം. ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ റൈ​ഡി​ങ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ചാ​ന​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നും ആ​ര്‍.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ റൈ​ഡി​ങ്ങി​നു​മു​മ്പ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​മ​തി നേ​ട​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    17 വ​യ​സ്സാ​ണ്​ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ റൈ​ഡി​ങ്ങി​നു​ള്ള കു​റ​ഞ്ഞ പ്രാ​യം. യു.​എ.​ഇ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ന്‍സു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കും. ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ റൈ​ഡി​ങ് സോ​ണു​ക​ള്‍ കൂ​ടാ​തെ ഡൗ​ണ്‍ ടൗ​ണ്‍ ദു​ബൈ, ജു​മൈ​റ, പാം ​ജു​മൈ​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ല്‍ സീ​ഹ്​ അ​ല്‍ സ​ലാം, അ​ല്‍ ഖു​ദ്ര, അ​ല്‍ മെ​യ്ദാ​ന്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റൈ​ഡി​ങ് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത റൈ​ഡി​ങ്, നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത് റൈ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക, ഹെ​ല്‍മ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി.

