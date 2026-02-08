Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    8 Feb 2026 11:36 AM IST
    Updated On
    8 Feb 2026 11:36 AM IST

    ശ്രദ്ധേയമായി അൽഐൻ ഹെറിറ്റേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ

    ശൈഖ്​ ഹസ്സ ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ മേള സന്ദർശിച്ചു
    ശ്രദ്ധേയമായി അൽഐൻ ഹെറിറ്റേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ
    അബൂദബി: അൽഐൻ മേഖലയിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായ ശൈഖ്​ ഹസ്സ ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ അബൂദബി ഹെറിറ്റേജ് അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ അൽഐൻ ഹെറിറ്റേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ജനുവരി 31 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 9 വരെ അഡ്​നെക്​ സെന്റർ അൽഐനിലാണ്​ മേള നടക്കുന്നത്​. ‘ടെയിൽസ് ഫ്രം അവർ ഹെറിറ്റേജ്’ എന്നതാണ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രമേയം. കുട്ടികളെയും യുവജനങ്ങളെയും അവരുടെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കർഷകരെയും കരകൗശല പ്രവർത്തകരെയും സഹായിച്ച് പൈതൃകം ഭാവി തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനാണ്​ മേള ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

    ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായ ഡേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ 50 ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡേറ്റ് മാർക്കറ്റും എലീറ്റ് അൽഐൻ, ഖലാസ്, ഷിഷി, സമ്​ലി, ബൗമാൻ, ദബ്ബാസ്, ഫർദ്, വാഹത്ത് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലെ എട്ട് മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്​. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും പവലിയനുകൾ വഴി അവരുടെ പൈതൃകവും കലാരൂപങ്ങളും ഭക്ഷണ സംസ്കാരവും അവതരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്​. പരമ്പരാഗത അൽഐൻ ഫരീജ് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ്, പഴയകാല ദിനചര്യയും സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതാണ്​.

    ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശൈഖ്​ ഹസ്സ ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ സന്ദർശിക്കുകയും വിവിധ പ്രദർശനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ, ഡേറ്റ് മാർക്കറ്റ്, ഹണി വില്ലേജ്, പരമ്പരാഗത കരകൗശല പ്രദർശനങ്ങൾ, ജനകീയ കലാപരിപാടികൾ, ഇമാറാത്തി പാചക പ്രദർശനങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി ഒരുക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു.

