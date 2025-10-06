Begin typing your search above and press return to search.
    എ​ല്ലാ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ളും സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യ​രു​ത്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    പാ​സ്​​വേ​ഡു​ക​ളും ബാ​ങ്ക്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം
    എ​ല്ലാ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ളും സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യ​രു​ത്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    ദു​ബൈ: സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സൈ​ബ​ർ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി.

    ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ വ​ഴി പാ​സ്​​വേ​ഡു​ക​ൾ, ബാ​ങ്ക്​ കാ​ർ​ഡ്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ​ പൊ​തു അ​വ​ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ്​ വ​ഴി പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ ന​ൽ​ക​രു​ത്.

    ലി​ങ്കു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം ‘https://’ എ​ന്ന​തി​ലാ​ണോ എ​ന്ന്​ പ​രി​​ശാ​ധി​ക്ക​ണം. പൊ​തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ ചു​മ​രു​ക​ളി​ലോ മ​റ്റോ പ​തി​ച്ച ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യ​രു​ത്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ന്ന്​ പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വി​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​തെ​ന്ന്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Not all QR codes should be scanned; Municipality warns
