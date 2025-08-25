Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    25 Aug 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    25 Aug 2025 7:22 AM IST

    ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’; ദുബൈയിൽ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്​

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 14,000 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം
    ദു​ബൈ​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക​ റൂ​ട്ട്​​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    ദുബൈ: ‘നോർക്ക കെയർ’ പ്രചാരണ ക്യാമ്പയ്​നിന്‍റെ ഭാഗമായി ദുബൈയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക്​​ രജിസ്​ട്രേഷൻ ക്യാമ്പും ബോധവത്​കരണ ക്ലാസും​ നടത്തി. പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക്​ ക്യാഷ്​ലസ്​ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന നോർക്ക റൂട്ട്​സിന്‍റെ ഇൻഷൂറൻസ്​ പദ്ധതിയാണ്​ ‘നോർക്ക കെയർ’. ഖിസൈസ്​ അൽ തവാറിൽ റവാക്​ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴു മുതൽ ഒമ്പത്​ വരെ നടന്ന ക്യാമ്പയ്​നിൽ ദുബൈയിലെ നിരവധി പ്രവാസികൾ, ഓർമ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങി അമ്പതിലധികം പേർ പ​ങ്കെടുത്തു.

    നോ​ർ​ക്ക വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സി.​ഇ.​ഒ അ​ജി​ത് കൊ​ള​ശ്ശേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി കി​ഷോ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും നോ​ർ​ക്ക​ റൂ​ട്ട്​​സി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യ്​​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി’​ൽ അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 14,000 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ കാ​ഷ് ലെ​സ് ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി കി​ഷോ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. നോ​ർ​ക്ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 വ​രെ​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അം​ഗ​മാ​കാം.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സെ​ടു​ത്ത പ്ര​വാ​സി അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ര്യ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ്, ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ലം​ഗ​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 13,275 രൂ​പ​യാ​ണ് വാ​ർ​ഷി​ക പ്രീ​മി​യം. 4130 രൂ​പ അ​ധി​കം ന​ൽ​കി കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അം​ഗ​മാ​ക്കാം. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് 7956 രൂ​പ​യാ​ണ് പ്രീ​മി​യം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 410 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ കാ​ഷ് ലെ​സ് ആ​യി ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​കും. പ​ത്ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ 50,000 രൂ​പ എ​ന്നി​വ​യും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​മ്പ​യി​നു​ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക്​ സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നും അ​വ​സ​ര​വു​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി​യെ​പറ്റി അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി നോ​ർ​ക്ക​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും.

