Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    24 Aug 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    24 Aug 2025 11:53 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ ക​രു​ത​ൽ

    ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ
    norka
    നോ​ർ​ക്ക റൂ​ർ​ട്സ് മു​ഖേ​ന കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പോ​ളി​സി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രീ​ലോ​ഞ്ചി​ങ് റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​ന​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്​​സ്​ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ്​ ഗ്രൂ​പ് മെ​ഡി ക്ലെ​യിം ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രൂ​പ് പേ​ഴ്സ​ണ​ൽ ആ​ക്സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ളി​സി അ​ഥ​വാ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ സ​മ​ഗ്ര ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രീ​ലോ​ഞ്ചി​ങ് നോ​ർ​ട്ട്​ റൂ​ട്​​സ്​ റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ലോ​ഗോ ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ന​ട​ത്തി.

    നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ് അം​ഗ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ രെ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 വ​രെ​യാ​ണ് എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്‍റ്​ സ​മ​യം. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ലാ​ണ് പോ​ളി​സി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങു​ക. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ൾ അ​ട​ക്കം നാ​ല് പേ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 13,411 രൂ​പ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 563 ദി​ർ​ഹം ആ​ണ് വാ​ർ​ഷി​ക പ്രീ​മി​യം തു​ക. അ​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും 4,130 രൂ​പ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 173 ദി​ർ​ഹം അ​ട​യ്ക്ക​ണം. ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് 8,101 രൂ​പ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 340 ദി​ർ​ഹം ആ​ണ് പ്രീ​മി​യം തു​ക.

    18 മു​ത​ൽ 70 വ​യ​സ് വ​രെ ആ​ണ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി. ഗ്രൂ​പ് മെ​ഡി​ക്ലെ​യിം അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ ആ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക. ഗ്രൂ​പ് പേ​ഴ്സ​ണ​ൽ ആ​ക്സി​ഡ​ന്‍റ്​ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ആ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ് വെ​ബ്‌​സെ​റ്റോ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നോ മു​ഖേ​ന ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​തി​നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​വും. ക്യാ​ഷ്​​ല​സാ​യി ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​വു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. പ്രീ​ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​കി​ഷോ​ർ, ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ജി​ത് കൊ​ല​ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

