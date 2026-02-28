Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 6:32 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 6:32 PM IST

    പ്രവാസികൾക്ക്​ നോര്‍ക്ക ഹെല്‍പ്പ്ഡെസ്ക്

    norka roots
    ദുബൈ: മേഖലയിൽ സംഘര്‍ഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ കേരളീയരായ പ്രവാസികൾക്കായി നോര്‍ക്ക ഹെല്‍പ്പ്ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ്​ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് ഹെല്‍പ്പ്ഡെസ്ക് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്​.

    സഹായം ആവശ്യമുളള പ്രവാസികൾക്ക്​ നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോണ്ടാക്ട് സെന്‍ററിലെ ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് നമ്പറുകളായ +91-8802012345 (അന്താരാഷ്ട്ര മിസ്ഡ് കോൾ), 18004253939 (ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ, ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും) എന്നിവയില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസികളുടെയും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെയും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന്​ നോർക്ക അറിയിച്ചു.

    TAGS:DubaiUAENorka RootsKeralaIran US TensionsIran Israel Tensions
