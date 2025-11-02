Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Nov 2025 9:05 AM IST
    date_range 2 Nov 2025 10:15 AM IST

    നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍; സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​യ​തി​ല്‍ ആ​ശ്വാ​സം

    ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം
    നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍; സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​യ​തി​ല്‍ ആ​ശ്വാ​സം
    ഷാ​ര്‍ജ: സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ്ര​വാ​സി ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​യ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം.

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ച അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 21 എ​ന്ന​ത് 31ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ന​വം​ബ​ര്‍ 30ലേ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പു​ന​ര്‍നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു സ​മ്പൂ​ര്‍ണ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​മാ​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ര്‍ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യെ ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍, വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്സ് ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള കേ​ര​ളീ​യ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍, ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ക്ക്​ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാം. സാ​ധു​വാ​യ കാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ക്ക​കം നി​ല​വി​ല്‍ പു​തി​യ കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കും. കാ​ര്‍ഡ് ന​മ്പ​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ത​ന്നെ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ്ര​വാ​സി ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​തും പേ​മെ​ന്‍റ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ നി​മി​ഷ​ത്തി​ല്‍ത​ന്നെ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് കാ​ര്‍ഡ് ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ദി ​ന്യൂ ഇ​ന്ത്യ അ​ഷു​റ​ന്‍സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 18,000ലേ​റെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ പ​ണം ന​ല്‍കാ​തെ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഭ​ര്‍ത്താ​വും ഭാ​ര്യ​യും 25 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ഫാ​മി​ലി ഫ്ലോ​ട്ട​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 13,411 രൂ​പ​യാ​ണ് പ്രീ​മി​യം. 18-70 വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക്ക് 8,101 രൂ​പ, അ​ധി​ക​മാ​യി ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് 25 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ 4130 രൂ​പ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്രീ​മി​യം നി​ര​ക്ക്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    News Summary - Norka Care; Relief over extension of deadline
