Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:42 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ
    ഓ​ർ​മ​യു​ടെ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ്‌ ഡെ​സ്‌​ക് സ്റ്റാ​ൾ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഓ​ർ​മ ദു​ബൈ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന്​ ​സ​മ​ത കു​ന്ദം​കു​ളം കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ് പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​യി​​ൻ. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മ​ണി മു​ത​ൽ 11 മ​ണി​വ​രെ ന​ട​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​നും നോ​ർ​ക്ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ്പ സ്റ്റാ​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഓ​ർ​മ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ജു വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, ഹ​രി​ത, ധ​നേ​ഷ്, ഉ​മേ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു, സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ സ​നൂ​പ്, ശ്രീ​ലാ​ൽ പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു നോ​ർ​ക്ക ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്.

