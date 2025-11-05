Begin typing your search above and press return to search.
    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ
    ഓ​ർ​മ ദു​ബൈ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലൊ​രു​ക്കി​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    ദു​ബൈ: വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ട​ക​ര പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം 2025 പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​ർ​മ ദു​ബൈ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​aയി​ൻ.

    പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് സ്റ്റാ​ളി​ൽ നൂ​റു​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഓ​ർ​മ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മി​ഥു​ൻ, ഹ​രി​ത, ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു, ശൈ​കാ​ന്ത്, ബി​ജു വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു നോ​ർ​ക്ക ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്.

