Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Oct 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 8:09 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി (യു.​എ.​ഇ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി (യു.​എ.​ഇ) ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ർ​മ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    നോ​ർ​ക്ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ബി​ജു വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, മി​ഥു​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യും ന​ൽ​കി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​റി​യാ​നും അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ചേ​രാ​നും മ​റ്റു സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 0559284130 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മൊ​യ്‌​ദു കു​റ്റ്യാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ, സ​ക​രി​യ പോ​ൾ, ഷൈ​ജ, ഷ​ഫീ​ഖ്, ന​ബീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ങ്ക​ർ നാ​രാ​യ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ് ന​ടു​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

