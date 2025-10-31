Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    31 Oct 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 7:22 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്; അ​പേ​ക്ഷാ തീ​യ​തി നീ​ട്ടാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ക​ത്ത​യ​ച്ചു

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്; അ​പേ​ക്ഷാ തീ​യ​തി നീ​ട്ടാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ക​ത്ത​യ​ച്ചു
    ദു​ബൈ: നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ര​വാ​സി ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഓ​ർ​മ​യും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ക​ത്ത​യ​ച്ചു.

    ഓ​ർ​മ​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31നാ​ണ്​ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം വൈ​കി​യ​തും മൂ​ലം നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഇ​നി​യും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഈ ​മ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു​മാ​സ​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തേ ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ക​ത്ത് അ​യ​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും സ​മ​യ​പ​രി​മി​തി​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ തീ​യ​തി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്ക​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:DubaiUAE Newschief ministergulfnewsNorca
