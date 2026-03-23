Madhyamam
    Posted On
    23 March 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    23 March 2026 7:41 AM IST

    നിയന്ത്രണമില്ല; ട്രക്കുകൾക്ക്​ സർവിസ്​ തുടരാം

    എയർപോർട്ട്​, അൽ ഷിന്ദഗ തുരങ്കപാതകളിലൂടെ യാത്ര ഒഴിവാക്കണം
    ദുബൈ: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചരക്ക്​ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി എമിറേറ്റിലുടനീളം ട്രക്കുകൾക്ക്​ 24 മണിക്കൂറും ചരക്കു ഗതാഗതം തുടരാൻ അനുമതി നൽകി​​ അധികൃതർ.

    ദുബൈയിലെ ചരക്ക്​ നീക്കത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനൊപ്പം വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാണെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായാണ്​ ട്രക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം നീക്കിയ നടപടി തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന്​​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ)യും ദുബൈ പൊലീസ്​ ജനറൽ ഹെഡ്​ക്വോട്ടേഴ്​സും അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നിലനിൽക്കുന്ന വിമാനത്താവളം, അൽ ഷിന്ദഗ തുരങ്ക പാതകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയ​ന്ത്രണം തുടരും​. റോഡ്​ സുരക്ഷയും ഗതാഗത നീക്കവും സുഗമമാക്കുന്നതിനായാണ്​ ഈ രണ്ട്​ മേഖലകളിൽ ട്രക്കുകൾക്ക്​ നിയന്ത്രണമേപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്​. ഇത്​ തുടരാനാണ്​ തീരുമാനം.

    എമിറേറ്റിലെ സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും ട്രാൻസ്​പോർട്ട്​, ലോജിസ്റ്റിക്​ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനും സഹായിക്കുകയാണ്​ മറ്റിടങ്ങളിലൂടെ ട്രക്കുകൾക്ക്​ 24 മണിക്കൂറും സഞ്ചരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

    News Summary - No restrictions; trucks can continue service
