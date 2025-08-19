Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എ.ഇയിൽ പൊതു...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:15 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:15 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ പൊതു സ്കൂളുകളിൽ ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം പരീക്ഷയില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്രേഡ് അഞ്ച്​ മുതലാണ്​ ഈ അധ്യയന വർഷം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​
    AI Image
    cancel

    അബൂദബി: വിദ്യാർഥികളുടെ സമ്മർദം കുറക്കുക, മൂല്യനിർണയം ആധുനികവൽകരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഗ്രേഡ് അഞ്ച്​ മുതൽ പൊതു സ്കൂളുകളിൽ സെക്കൻഡ് ടേം പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയമാണ്​ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​. വർഷം മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി വിലയിരുത്തുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക്​ മാറുന്നതിൻറെ ഭാഗമായാണിത്​ നടപ്പിലാക്കുന്നത്​.

    പരമ്പരാഗത പരീക്ഷകളുടെ സമ്മർദം കുറക്കുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ വിമർശന ചിന്തയും വിശകലന പാടവവും ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്​ നടപടി. കൂടുതൽ അക്കാദമിക്​ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയും വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഭയിലും കരിക്കുലത്തിന്​ പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിനുമാണ്​ മാറ്റമെന്ന്​ അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി. പുതിയ അധ്യായനവർഷം ഈ മാസം 25ന്​ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിദ്യഭ്യാസ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്​തിപ്പെടുത്തിയതായും രാജ്യത്താകമാനം പുതുതായി ഒമ്പത്​ സ്കൂളുകൾ തുറന്നതായും വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി സാറ അൽ അമീരി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ വളർച്ചയെ ഉൾകൊള്ളാനും ഏറ്റവും ആധുനികവും നൂതനവുമായ പഠനാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനുമാണ്​ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    എല്ലാ ​ഗ്രേഡുകളിലും പുതിയ മൂല്യനിർണയ രീതി ആരംഭിക്കുമെന്നും, ഇത്​ വിദ്യാർഥികളുടെ ശരിയായ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച രീതിയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്​തമാക്കി. പുതിയ അധ്യായന വർഷത്തിൽ നിർമ്മിതബുദ്ധി പഠിപ്പിക്കാൻ 1000 അധ്യാപകരുണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. സ്കൂളുകളിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി സാ​ങ്കേതികവിദ്യ പഠനം നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട്​ നേരത്തെ അറിയിപ്പ്​ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്ത്​ വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്​ കീഴിലായി 520 സ്കൂളുകളിൽ 2.8 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsExam NewsUAEPublic schoolssecond quarter
    News Summary - No more second-term exams in public schools in the UAE
    Similar News
    Next Story
    X