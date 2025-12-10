Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഹോട്ടലുകളിൽ ക്യൂ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:04 AM IST

    ഹോട്ടലുകളിൽ ക്യൂ നിൽക്കണ്ട; ദുബൈയിൽ ‘കോൺടാക്ട് ലെസ് ചെക്ക് ഇൻ’

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​ഡി​യും ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് ഡേ​റ്റ​യും ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ അ​പ്ലോ​ഡ് ചെ​യ്താ​ല്‍ മ​തി
    ഹോട്ടലുകളിൽ ക്യൂ നിൽക്കണ്ട; ദുബൈയിൽ ‘കോൺടാക്ട് ലെസ് ചെക്ക് ഇൻ’
    cancel

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍, കോ​ണ്‍ടാ​ക്റ്റ് ലെ​സ് ചെ​ക്ക് ഇ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഐ.​ഡി​യും ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് ഡേ​റ്റ​യും ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ അ​പ്ലോ​ഡ് ചെ​യ്താ​ല്‍ മ​തി.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഡേ​റ്റ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ല്‍ കോ​ണ്‍ടാ​ക്റ്റ് ലെ​സ് ചെ​ക്ക് - ഇ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് സൗ​ക​ര്യം. ഹോ​ട്ട​ല്‍ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ഐ​ഡി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​വ​രെ കോ​ണ്‍ടാ​ക്റ്റ് ലെ​സ് ചെ​ക്ക് - ഇ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യം സാ​ധ്യ​മാ​കും. ദു​ബൈ ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി ആ​ന്‍ഡ് ടൂ​റി​സം (ഡി.​ഇ.​ടി) ആ​ണ് ഹോ​ട്ട​ല്‍ ചെ​ക്ക് ഇ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് നൂ​ത​ന ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സം​വി​ധാ​നം രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്ത​ത്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ ഇ​ട​ക്കി​ടെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് അ​ത​ത് സ​മ​യം ഫ്ര​ണ്ട് ഡെ​സ്‌​കി​ല്‍ ചെ​ക്ക് ഇ​ന്‍ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഗു​ണം. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ചെ​ക്​ ഇ​ൻ ചെ​യ്യാ​നാ​കും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ പോ​ലെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ പി​ന്നീ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രൂ. നി​ല​വി​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആ​പ്പു​ക​ളി​ലും വെ​ബ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും ഈ ​സം​വി​ധാ​നം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ർ വാ​ട​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലെ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ ഓ​ത​റ്റി​ക്കേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​ത്തു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 15.70 ദ​ശ​ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaihotelsCheck-in
    News Summary - No more queues at hotels; 'Contactless check-in' in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X