    Posted On
    date_range 22 March 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 8:01 AM IST

    ഇനി ‘വീട്ടമ്മയില്ല’, പകരം ‘തലമുറകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവർ’

    പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ
    ഇനി ‘വീട്ടമ്മയില്ല’, പകരം ‘തലമുറകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവർ’
    ദുബൈ: ദുബൈയിൽ ഇനി വീട്ടമ്മമാർ ഇല്ല, പകരം ‘പുതുതലമുറകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവർ’ എന്നാണ്​ അവർ അറിയപ്പെടുക. ദുബൈ കമ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്​മെന്‍റ്​ അതോറിറ്റിക്ക്​ ഇത്​ സംബന്ധിച്ച നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്​ ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ​ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം​. മാതാവ് ശൈഖ ഹിന്ദിനോപ്പമുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തിന്‍റെ എ.ഐ. വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചാണ് ശൈഖ് ഹംദാൻ വീട്ടമ്മമാരെ ഇനി ‘ജെനറേഷൻ മേക്കേഴ്സ്’ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്ന അറിയിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. കുടുംബങ്ങളേയും സമൂഹത്തേയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അമ്മമാരുടെ പങ്കിനെ ആദരിക്കുന്നതിനായുള്ള മാതൃ ദിനത്തിലാണ്​ ശൈഖ്​ ഹംദാന്‍റെ പ്രതീകാത്മകമായ പ്രഖ്യാപനം.

    കുട്ടികൾക്കുള്ള ആദ്യ വിദ്യാലയം അമ്മമാരാണ്​. ശക്​തമായ രാഷ്ട്രങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മൂല്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവകാശങ്ങളും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണതെന്നും എക്സ്​ അകൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ച സ​​ന്ദേശത്തിൽ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ വ്യക്​തമാക്കി. ‘എല്ലാ അമ്മമാർക്കും നന്ദി. എല്ലാ നന്മകളുടെയും അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളാണ്​. മാതൃദിനാശംസകൾ’- ഹംദാൻ കുറിച്ചു.

    TAGS:newsgulfUAEhousewifeGenerations
    News Summary - No more 'housewives', but instead 'generation shapers'
