    18 Nov 2025 8:46 PM IST
    18 Nov 2025 8:46 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ വ്യക്​തിഗത വായ്പക്ക്​​ മിനിമം സാലറി വേണ്ട

    എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാമെന്ന്​ യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
    സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ വ്യക്​തിഗത വായ്പ ലഭിക്കാൻ മിനിമം വേതനം വേണമെന്ന വ്യവ്യസ്ഥ ഒഴിവാക്കി യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷക്കണക്കിന്​ ആളുകൾക്ക്​ വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നതാണ്​ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​ തീരുമാനം. നിലവിൽ ബാങ്ക്​ അകൗണ്ട്​ തുറക്കുന്നതിനും വ്യക്​തിഗത വായ്പക്കും മിനിമം 5,000 ദിർഹം പ്രതിമാസ വേതനം വേണം. ഈ വ്യവസ്ഥ എടുത്തുകളയാൻ സെൻട്രൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളോടും നിർദേശിച്ചതായി ഇമാറാത്തുൽ യൗം റിപോർട്ട്​ ചെയ്തു. മിനിമം വേതന വ്യവസ്ഥക്ക്​ പകരം ഇന്‍റേണൽ റിസ്ക് പോളിസി അടിസ്ഥാനമാക്കി വായ്പ നൽകുന്നവർക്ക് അവരുടേതായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക്​ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്​.

    വ്യക്​തികളുടെ വരുമാനം അനുസരിച്ച്​ വായ്പ പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക്​ അനുവദം നൽകുന്നതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന്​ തൊഴിലാളികൾക്ക്​ ബാങ്ക്​ അകൗണ്ട്​ തുടങ്ങാനും അതുവഴി വായ്പ നേടാനും അവസരം ലഭിക്കും. വേതന സുരക്ഷ സംവിധാന (ഡബ്ല്യൂ.പി.എസ്​)വുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ്​ എകൗണ്ടുകൾ തുറക്കാനാവുക. തൊഴിലാളികളുടെ എകൗണ്ടിൽ ശമ്പളം എത്തിയാൽ ഉടനടി ബാങ്കുകൾ വായ്പയുടെ പ്രതിമാസ ഘഡു സ്വമേധയാ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്​ ഇതിന്‍റെ ക്രമീകരണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തേയും ഉൾകൊള്ളാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ബാങ്കിങ്​ സേവനങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്‍റെ വിപുലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്​ പുതിയ നീക്കമെന്ന്​ ഉദ്യോഗസ്ഥവൃത്തങ്ങൾ വ്യക്​തമാക്കി.

    ശമ്പള പരിധിമൂലം ബാങ്കിങ്​ നടപടികളിൽ നിന്ന്​ പുറത്തായ സാധാരണക്കാരിലേക്കും കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവരിലേക്കും സുപ്രധാനമായ മാറ്റമാണ്​ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളെന്ന്​ ബാങ്കിങ്​ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, വായ്പക്കുള്ള യോഗ്യത ലഘൂകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉപഭോക്​തൃ സംരക്ഷണ പരിധികൾ നീക്കം ചെയ്യില്ല. പരമാവധി വായ്പാ വലുപ്പം പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിന്‍റെ 20 മടങ്ങായി തുടരും. കൂടാതെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 48 മാസമായിരിക്കും. തവണകൾ വരുമാനത്തിന്‍റെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടാനും പാടില്ല.


