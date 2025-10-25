Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Oct 2025 9:27 AM IST
    date_range 25 Oct 2025 9:27 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ല: ബ്രോ​ക്ക​ർ ക​മീ​ഷ​ൻ തു​ക തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ല: ബ്രോ​ക്ക​ർ ക​മീ​ഷ​ൻ തു​ക തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്​ ബ്രോ​ക്ക​ർ ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​നാ​യി വാ​ങ്ങി​യ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി വാ​ണി​ജ്യ കോ​ട​തി. വ്യ​വ​സാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ല വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​മീ​ഷ​നാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​തു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ മ​തി​യാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ തു​ക തി​രി​കെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​നു​ത​ന്നെ ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​യാ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ സ്ഥ​ല​വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ ക​മീ​ഷ​നാ​യി ആ​കെ മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​പാ​ട്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യു​ടെ ചെ​ക്ക്​ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ധാ​ര​ണ.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ട​പാ​ട്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നു ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ നി​ക്ഷേ​പ​ക​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ബൂ​ദ​ബി റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്​ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ തു​ക​യോ ഫീ​സോ കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി നി​ക്ഷേ​പ​ക​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഈ​ടാ​ക്കി​യ ക​മീ​ഷ​നും തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ 20,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി നി​ക്ഷേ​പ​ക​ന്​ ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

