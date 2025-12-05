Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Dec 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 7:48 AM IST

    നിഷ്‌ക ജ്വല്ലറി അബൂദബി ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം 13ന്

    നിഷ്‌ക ജ്വല്ലറി അബൂദബി ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം 13ന്
    നി​ഷ്ക മോ​മെ​ന്‍റ്​​സ് ജ്വ​ല്ല​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​ഷി​ൻ ത​സ്​​ലി​ൻ, കൊ-​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എ ഹ​സ്സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ദു​ബൈ​യി​ൽ

    വാ​ർ​ത്തസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: നി​ഷ്ക മൊ​മെ​ന്‍റ​സ് ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ നാ​ലാ​മ​ത്​ ഷോ​റൂം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്നു. ഹം​ദാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഡി​സം​ബ​ർ 13ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ 5.30ന്​ ​പ്ര​മു​ഖ അ​ഭി​നേ​ത്രി ത​മ​ന്ന ഭാ​ട്ടി​യ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ നി​ഷ്ക മോ​മെ​ന്‍റ്​​സ് ജ്വ​ല്ല​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​ഷി​ൻ ത​സ്​​ലി​ൻ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ധു​നി​ക ഡി​സൈ​നു​ക​ളു​ടെ വ​ശ്യ​ത​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​ഭ​ര​ണ ക​ല​യോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ലോ​ഞ്ച് ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജ്വ​ല്ല​റി ബ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ഷ്ക​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ലോ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ക്കി ഡ്രോ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ട്​ ജെ​റ്റോ​ർ ടി1 ​എ​സ്.​യു.​വി​യും മ​റ്റ​നേ​കം സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും നി​ഷ്ക ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം മ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്തൊ​രു ജ്വ​ല്ല​റി ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം കൂ​ടി​യാ​കും പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. നി​ഷ്ക മോ​മെ​ന്‍റ്​​സ് ജ്വ​ല്ല​റി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റി​സ്​​വാ​ൻ ഷി​റാ​സ്, കൊ-​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എ. ഹ​സ​ൻ (ഫ്ലോ​റ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​ട്ട​ൽ​സ്, എ​സ്.​ബി.​കെ. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്) എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

