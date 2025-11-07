Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Nov 2025 6:59 AM IST
    7 Nov 2025 6:59 AM IST

    ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് യു.​എ​ഫ്.​കെ അ​സ്​​മോ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ദു​ബൈ: ക​വി അ​സ്മോ പു​ത്ത​ൻ​ചി​റ​യു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കാ​യി യു​നീ​ക്ക് ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് കേ​ര​ള ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ഥ-​ക​വി​ത പു​ര​സ്കാ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഷൈ​ല​ൻ ആ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ക​ഥാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ർ​ഷി​ദ ഫാ​രീ​സ് വ​ഫി​യ്യ (കാ​വു​പ​ന്തി), ക​വി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ (യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ൽ) എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പി.​വി. ഷാ​ജി​കു​മാ​ർ, ക​വി മ​ധു പ​ന​ക്കാ​ട്, ഷൈ​ജു നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ, ശു​ഭ ടീ​ച്ച​ർ, ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി.​ടി. ശ്രീ​ല​ത, ജി​ഷ പ​ന​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ പാ​ന​ൽ. യു.​എ​ഫ്.​കെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷെ​ഫീ​ഖ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ്, ശി​ൽ​പി നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി ലീ​ഡ​ർ കെ.​ആ​ർ. ര​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പു​ര​സ്‍കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ റൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം ഹാ​ൾ ന​മ്പ​ർ ഏ​ഴി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

