Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 8:59 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 8:59 PM IST

    തട്ടി​ക്കൊണ്ട്​ പോയി പണം തട്ടാൻ ശ്രമം: ഒമ്പത്​ പേർ അറസ്റ്റിൽ

    -അറബ്​ വംശജരാണ്​ പിടിയിലായത്​, കേസ്​ കോടതിക്ക്​ കൈമാറി പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ
    തട്ടി​ക്കൊണ്ട്​ പോയി പണം തട്ടാൻ ശ്രമം: ഒമ്പത്​ പേർ അറസ്റ്റിൽ
    യു.എ.ഇയിൽ അറസ്റ്റിലായ ക്രിമിനൽ സംഘം

    ദുബൈ: സാമ്പത്തിക തകർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട്​ പോയി നഗ്​ന വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച്​ പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഒമ്പതംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ. അറബ്​ വംശജരാണ്​ പിടിയിലായത്​​. കേസ്​ വിചാരണക്കായി പബ്ലിക്​​ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിക്ക്​ കൈമാറി. പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷന്‍റെ ‘മൈ സേഫ്​ സൊസൈറ്റി’ എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിൽ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ്​ ക്രിമിനൽ സംഘം പിടിയിലാകുന്നത്​.

    ഒമ്പത്​ പേരടങ്ങുന്ന ക്രിമിനൽ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ട്​പോയി കൈകൾ ബന്ധിച്ച ശേഷം നഗ്​നനാക്കി വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ഇരയുടെ പരാതി. തുടർന്ന്​ അറ്റോണി ജനറലിന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനായി ഫെഡറൽ ജുഡീഷ്യൽ എൻഫോഴ്​സ്​മെന്‍റ്​ ഓഫിസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അന്വേഷണ സംഘം അതിവേഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളേയും പിടികൂടി. പ്രതികൾ കുറ്റകൃത്യത്തിന്​ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

    ഇരയെ പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക്​ എത്തിച്ച സംഘം ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും കൈകൾ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം നഗ്​ന വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയോളം യുവാവിനെ തടവിൽ വെച്ച പ്രതികൾ നിർബന്ധിച്ച്​ കടപ്പത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പ്​ വെപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നഗ്​ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച്​ പണത്തിനായി കുടുംബത്തെ ബ്ലാക്ക്​മെയിൽ ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തി. പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം, വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയും അന്വേഷണം സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    രാജ്യത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുക​ എന്നതാണ്​ ദേശീയ മുൻഗണയെന്നും അത്​ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആരേയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അറ്റോണി ജനറൽ ഡോ. ഹമദ്​ സെയ്​ഫ്​ അൽ ശംസി പറഞ്ഞു. നിഷ്പക്ഷമായി നിയമം നടപ്പിലാക്കാനും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാനും പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ ​പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്​. രാജ്യ സുരക്ഷക്കും സാമൂഹിക സമാധാനത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന്​ മുന്നിലെത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

