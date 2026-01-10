Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    10 Jan 2026 10:15 AM IST
    Updated On
    10 Jan 2026 10:15 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഏ​ഴ് ബൈ​ക്ക​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​മ്പ​തു​പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഏ​ഴ് ബൈ​ക്ക​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​മ്പ​തു​പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ല്‍ ഏ​ഴ് മോ​ട്ടോ​ര്‍ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​മ്പ​തു​പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്.അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പെ​ട്ട പ​ല​ര്‍ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യും അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങും സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ധ​രി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ​രി​ക്കി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഓ​ഫ് റോ​ഡ് ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ലേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ ഹെ​ല്‍മ​റ്റ് ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്‍ക​രു​ത​ലു​ക​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കു​ട്ടി​ക​ളെ മോ​ട്ടോ​ര്‍സൈ​ക്കി​ള്‍ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് അ​യ​ക്കു​ന്ന മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ ഇ​വ​ര്‍ക്കൊ​പ്പം പോ​വ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ല്‍ഐ​ന്‍ റീ​ജ്യ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. മോ​ട്ടോ​ര്‍ബൈ​ക്കു​ക​ള്‍ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ഹെ​ല്‍മ​റ്റും മ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷാ​ക​വ​ച​ങ്ങ​ളും ധ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​വും സു​ര​ക്ഷാ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ന്‍ഡ് പ​ട്രോ​ള്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ മ​ഹ്‌​മൂ​ദ് യൂ​സു​ഫ് അ​ല്‍ ബ​ലൂ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. ബൈ​ക്കി​ന്റെ ട​യ​റു​ക​ള്‍, ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. എ​പ്പോ​ഴും പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ കി​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ക​രു​ത​ണം എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

