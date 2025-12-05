Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Dec 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 7:50 AM IST

    ന്യൂസ് വീക്ക് പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി ഒമ്പത് ആസ്റ്റർ ആശുപത്രികൾ

    ന്യൂസ് വീക്ക് പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി ഒമ്പത് ആസ്റ്റർ ആശുപത്രികൾ
    ദു​ബൈ: ന്യൂ​സ് വീ​ക്കി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് -2026 പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം.

    ഗ്യാ​സ്ട്രോ എ​ന്റ​റോ​ള​ജി, ന്യൂ​റോ​ള​ജി, ഓ​ങ്കോ​ള​ജി, ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ്, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സ്പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ആ​സ്റ്റ​റി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി ആ​സ്റ്റ​ർ, മെ​ഡ്കെ​യ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളാ​ണ് വി​വി​ധ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലെ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ മി​ക​വി​ന് ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഖി​സൈ​സി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ന്യൂ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ മി​ക​വി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, മ​ൻ​ഖു​ൽ ര​ണ്ടി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ പി.​ആ​ർ.​എം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സി​ലെ മി​ക​വി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി. അ​ൽ സ​ഫ​യി​ലെ മെ​ഡ്കെ​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഗ്യാ​സ്ട്രോ എ​ന്റ​റ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ മെ​ഡ്കെ​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ന്യൂ​റോ​ള​ജി രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​നും, മെ​ഡ്കെ​യ​ർ ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ് മി​ക​വി​നും, മെ​ഡ്കെ​യ​ർ വി​മ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്സ് രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​നു​മാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ഒ​മാ​നി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലു​മു​ള്ള ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ റോ​യ​ൽ അ​ൽ റ​ഫ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഗ്യാ​സ്ട്രോ എ​ന്റ​റോ​ള​ജി, ന്യൂ​റോ​ള​ജി, ഓ​ങ്കോ​ള​ജി, ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ്, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്സ് എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് സ്പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി. സൊ​ഹാ​റി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ അ​ൽ റ​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് ഗ്യാ​സ്ട്രോ​എ​ന്റ​റോ​ള​ജി മി​ക​വി​ന് റാ​ങ്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ഫാ​മി​ലി, സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി കെ​യ​ർ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​ച​ര​ണ മി​ക​വ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഗ്യാ​സ്ട്രോ എ​ന്റ​റോ​ള​ജി, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യി​ലും അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി.

    TAGS:newsgulfNewsweekAster hospitals
    News Summary - Nine Aster hospitals make it to Newsweek list
