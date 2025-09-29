Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:51 AM IST

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ് സ​മ്മി​റ്റ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ

    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ആ​ണ് സ​മ്മി​റ്റ്​
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ് സ​മ്മി​റ്റ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പൗ​രാ​ണി​ക​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​സ​മ്പ​ന്ന​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​ക ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​വി​ക​സ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ഷ​ൻ 2030 - നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ സ​മ്മി​റ്റ് 2026 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് അ​റീ​ന​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, എം.​പി​മാ​ർ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ 200 ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, റെ​യി​ൽ​വേ-​റോ​ഡ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട പു​തി​യ വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട​ര​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​വി​ഷ​യം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ദ്യ സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​കും ഇ​ത്.

    ഭാ​വി​യി​ൽ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​രം എ​ങ്ങ​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ട​ണം, മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം, എ​ങ്ങ​നെ സു​സ്ഥി​ര​വും സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​യ ന​ഗ​ര​മാ​യി വ​ള​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യും. നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ച​രി​ത്ര മ​ഹ​ത്ത്വ​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ മാ​തൃ​ക ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യി നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് വി​ഷ​ൻ 2030 ആ​ശ​യം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഒ​വ് മീ​ഡി​യ പ്രൊ​ഡ​ക്‌​ഷ​ൻ​സാ​ണ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ സ​മ്മി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

