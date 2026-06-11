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    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 7:01 AM IST

    13-ാം വയസ്സിൽ ‘നോവലിസ്റ്റാ’യി നിലീന

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    13-ാം വയസ്സിൽ ‘നോവലിസ്റ്റാ’യി നിലീന
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    എൻചാന്‍റിയ: ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ഡ്രീംസ്’ നോവലുമായി നിലീന


    ഫാന്‍റസി പുസ്തകം ‘എൻചാന്‍റിയ: ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ഡ്രീംസ്’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    ഷാർജ: ഷാർജ ജെംസ് മില്ലേനിയം സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി നിലീന മറിയം ജോനേഷ് രചിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഫാന്‍റസി പുസ്തകം ‘എൻചാന്‍റിയ: ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ഡ്രീംസ്’ പ്രകാശനം ചെയ്തു. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രസകരമായ ഫാന്‍റസി കഥയാണ് ഈ നോവലിലേത്​.

    മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ആകസ്മികമായി എത്തിപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആശ്ചര്യം നിറഞ്ഞ സാഹസിക യാത്രയാണ് ഇതിവൃത്തം. വായനക്കാരായ കുട്ടികളെ മാന്ത്രികതയും അത്ഭുത ജീവികളും നിറഞ്ഞ മായാലോകത്തേക്ക് ഈ പുസ്തകം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു.

    ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നിരവധി പ്രമുഖ പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​ നിലീന. ശൈഖ് ഹംദാൻ അവാർഡ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് 13കാരിയായ ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി.ഇതോടൊപ്പം ഷാർജ എക്സലൻസ് അവാർഡ് (ഡിസ്റ്റിങ്​ഗ്വിഷ്‌ഡ് സ്റ്റുഡന്‍റ്​​), അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഡയാന അവാർഡ് എന്നിവയും നിലീനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

    യങ് ടൈംസ് പാനലിസ്റ്റ് കൂടിയായ നിലീനയുടെ നിരവധി കവിതകൾ മാഗസിനുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബീഅ എൻവയോൺമെന്‍റ്​ എക്സലൻസ് അവാർഡിന്‍റെ മികച്ച കഥാരചനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി. കോട്ടയം പാലാ സ്വദേശികളായ ജോനേഷ്​ ജോസഫ്​-വർഷ വർഗീസ്​ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്​.

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    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Nileena became a 'novelist' at the age of 13
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