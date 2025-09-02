‘നിലമ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് 25’ ഒക്ടോബർ 26ന്​ അജ്മാനിൽ

‘നിലമ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് 25’ ഒക്ടോബർ 26ന് അജ്മാനിൽtext_fields
അജ്മാൻ: യു.എ.ഇ നിലമ്പൂർ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ഓണാഘോഷവും വാർഷിക സംഗമവും ഒക്ടോബർ 26 ഞായറാഴ്ച അജ്മാൻ അൽതല ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിൽ നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. അജ്മാനിൽ ചേർന്ന എക്സിക്യൂട്ടിവ് യോഗത്തിൽ നിലമ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് 2025ന്റെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് ബ്രോഷർ പ്രകാശനം പ്രസിഡന്റ് ഷഫീക്ക് കരുളായി നിർവഹിച്ചു. രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണി വരെ നീളുന്ന നിലമ്പൂർ ഫെസ്റ്റിൽ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് സുമേഷ് കൂട്ടിക്കൽ, നിഷാദുൽ സുൽത്താൻ, കലാഭവൻ നസീബ് എന്നിവരുടെ കലാവിരുന്നും അസോസിയേഷൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളുമുണ്ടാകും.
എം.എൽ.എ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഘോഷയാത്ര, ചെണ്ടമേളം, ഓണസദ്യ, വടംവലി മത്സരം എന്നിവയും നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. പരിപാടി വിജയമാക്കാനായി വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം രൂപവത്കരണം സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് ഞായറാഴ്ച ദുബൈയിൽ ചേരും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 0552249897, 0551930110.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register