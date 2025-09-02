Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Sept 2025 8:51 AM IST
    date_range 2 Sept 2025 8:51 AM IST

    ‘നിലമ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് 25’ ഒക്ടോബർ 26ന്​ അജ്മാനിൽ

    നി​ല​മ്പൂ​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 25ന്‍റെ ഫ​സ്റ്റ്​​ലു​ക്ക്​ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: യു.​എ.​ഇ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മ​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ജ്‌​മാ​ൻ അ​ൽ​ത​ല ഹാ​ബി​റ്റാ​റ്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ജ്മാ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ല​മ്പൂ​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025ന്‍റെ ഫ​സ്റ്റ്​​ലു​ക്ക് ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷ​ഫീ​ക്ക് ക​രു​ളാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മ​ണി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന നി​ല​മ്പൂ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ഗി​റ്റാ​റി​സ്റ്റ് സു​മേ​ഷ് കൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, നി​ഷാ​ദു​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ, ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ന​സീ​ബ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​ലാ​വി​രു​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​കും.

    എം.​എ​ൽ.​എ ആ​ര്യാ​ട​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​മാ​ക്കാ​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴ്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ൽ ചേ​രും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 0552249897, 0551930110.

