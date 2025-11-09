Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 9 Nov 2025 7:55 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 7:55 AM IST

    ‘അ​ക്ഷ​രം’ സു​വ​നീ​ർ നിദ അൻജും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു

    ‘അ​ക്ഷ​രം’ സു​വ​നീ​ർ നിദ അൻജും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു
    ‘അ​ക്ഷ​രം’ സു​വ​നീ​ർ നി​ദ അ​ൻ​ജും, മു​ജീ​ബ ജു​നൈ​ദി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ യു​വ​ത ബു​ക്സ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘അ​ക്ഷ​രം’ സു​വ​നീ​ർ കു​തി​ര​യോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ നി​ദ അ​ൻ​ജും, മു​ജീ​ബ ജു​നൈ​ദി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ്, പ​ര​പ്പി​ൽ മ​മ്മ​ദ് കോ​യ, അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ബി​ൻ ഈ​ദ്, യു​വ​ത ബു​ക്സ് സി.​ഇ.​ഒ ഹാ​റൂ​ൻ ക​ക്കാ​ട്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ഹാ​സി​ൽ മു​ട്ടി​ൽ, ഡോ. ​ജാ​ബി​ർ അ​മാ​നി, കെ.​എ​ൽ.​പി യൂ​സു​ഫ്, അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ പൂ​ക്കാ​ട്ട്, സു​വ​നീ​ർ എ​ഡി​റ്റ​ർ മു​നീ​ബ ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

