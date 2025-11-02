Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓടക്കുഴലിൽ വിസ്മയമായി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:15 AM IST

    ഓടക്കുഴലിൽ വിസ്മയമായി ഹരിചന്ദന

    text_fields
    bookmark_border
    ഓടക്കുഴലിൽ വിസ്മയമായി ഹരിചന്ദന
    cancel

    മാ​ന്ത്രി​ക​മാ​യ ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ൽ നാ​ദം കൊ​ണ്ട് സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​വു​ക​യാ​ണ് അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ കൊ​ച്ചു പ്ര​തി​ഭ ഹ​രി​ച​ന്ദ​ന ഹ​നീ​ഷ്. ഗാ​യി​ക, ചി​ത്ര​കാ​രി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ്രാ​ഗ​ൽ​ഭ്യം തെ​ളി​യി​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണ്. കു​ഞ്ഞു നാ​ളി​ലെ മ​ക​ൾ​ക്ക്​ സം​ഗീ​ത​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ഷം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ സം​ഗീ​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ്സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ സ്റ്റേ​ജ് അ​വ​ത​ര​ണം. തൃ​ശ്ശൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ൽ വാ​യി​ച്ച്​ ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ ഹ​രി​ച​ന്ദ​ന ഇ​ടം നേ​ടി. ഏ​ഴു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ ​കു​ട്ടി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ൽ വാ​യി​ച്ച​തി​നാ​യി​രു​ന്നു റെ​കോ​ഡ്. 2022 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ എ​ട്ടാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഹി​ന്ദി, മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി 10 ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ൽ വാ​യി​ച്ച്​ ച​​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ വ​നി​താ ബാ​ല എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളു​കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ഹ​രി​ച​ന്ദ​ന. ‘രാ​വോ രാ​വോ പ്ലീ​സ് ഷ​ട്ട് അ​പ്പ്’ എ​ന്ന ഹ​രി​ച​ന്ദ​ന എ​ഴു​തി​യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ ക​ഥ 2024ൽ ​ബ്രി ബു​ക്‌​സ് പു​സ്ത​ക​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം സ്റ്റേ​ജ്​ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ഹ​രി​ച​ന്ദ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൽ​ഐ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഹ​രി​ച​ന്ദ​ന​യെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ സ​ഞ്ജ​യ്​ സു​ധീ​ര്‍ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞി നീ​ലീ​ശ്വ​റി​ന്‍റെ ബാ​ൻ​ഡി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്റ്റേ​ജു​ക​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന കീ​ഫ്രെ​യിം​സ് മ്യൂ​സി​ക് ക്ല​ബ്ബി​ൽ അം​ഗ​മാ​ണ്.

    അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡാ​യ മെ​ഡ്‌​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ്. ലൈ​വ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ്റ്റേ​ജു​ക​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റ്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ൽ, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​ഗീ​തം എ​ന്നി​വ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സ്സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ പ​ഠ​ന​വും. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ ദാ​സി​ന്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ സം​ഗീ​ത പ​ഠ​നം.

    ഓ​ട​കു​ഴ​ൽ അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ന്‍റ​ണി പൂ​ങ്കാ​വി​ന്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ്. മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ​ക്കാ​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ലൈ​റ്റ് മ്യൂ​സി​ക്, ക​ർ​ണാ​ട്ടി​ക്‌ മ്യൂ​സി​ക്, സി​നി​മ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജേ​താ​വാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ്റ്റാ​ർ​ക്കി​ഡ്സ്, സി​ങ്​ അ​ൻ വി​ൻ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ഷോ​ക​ളി​ൽ ടോ​പ്പ്​ ഫൈ​വി​ലെ​ത്താ​നും സാ​ധി​ച്ചു. അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ, മ​ല​യാ​ളീ​സ​മാ​ജം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ, സേ​വ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ്റ്റേ​ജു​ക​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ലെ മ്യൂ​സി​ക് ക്ല​ബ്ബി​ലും അം​ഗ​മാ​ണ്.

    അ​ൽ​ഐ​ൻ ജൂ​നി​യേ​ഴ്സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ആ​റാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും സ്കൂ​ൾ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ മി​ടു​ക്കി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലും ഇ​ൻ​സ്‌​ട്രു​മെ​ന്‍റ്​ മ്യൂ​സി​ക്കി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്കൂ​ളി​ലും പ്ര​വീ​ണ്യം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.തൃ​ശൂ​ർ, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, വ​ള്ളി​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശ​യാ​യ പി​താ​വ്​ ഡോ. ​ഹ​നീ​ഷ് ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ ക​മ്പ​നി ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ്. അ​മ്മ ലി​ജി ഹ​നീ​ഷ് സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ സം​രം​ഭ​ക​യാ​ണ്. അ​ൽ​ഐ​ൻ ജൂ​നി​യേ​ഴ്സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​രു​ഷ് ഹ​നീ​ഷ് ആ​ണ്​ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fluteartistsgulf news malayalam
    News Summary - ഓടക്കുഴലിൽ വിസ്മയമായി ഹരിചന്ദന
    Similar News
    Next Story
    X