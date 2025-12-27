Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം; ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 9:12 AM IST

    പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം; സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ര​യി​ലും ക​ട​ലി​ലും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും
    പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം; സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ ഇ​വ​ന്‍റ്​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി

    ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ: പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ദു​ബൈ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം. പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 37 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ദു​ബൈ ഇ​വ​ന്‍റ്​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി (ഇ.​എ​സ്.​സി) സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കും.

    വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ പി​ന്തു​ണ, പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ, സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള സ​ഹാ​യം, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. കൂ​ടാ​തെ ക​ര​യി​ലും ക​ട​ലി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ 9884 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും 1625 പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യോ​ഗി​ക്കും

    . ഇ​തി​ൽ 53 സ​മു​ദ്ര​സു​ര​ക്ഷ, റ​സ്ക്യൂ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, 36 ബൈ​ക്കു​ക​ൾ, 34 കു​തി​ര യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 13,502 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും. ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, നോ​ൺ ക​മി​ഷ​ൻ​ഡ്​​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1754 ല​ധി​കം അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ 306 പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. 12 ഫ​യ​ർ ഫൈ​റ്റി​ങ്​ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 156ല​ധി​കം അ​ത്യാ​ധു​നി​ക വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​വും ത​യാ​റാ​ണ്. അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ 26 സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ വ​ഴി അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം 236 ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ പോ​യി​ന്‍റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കും

    . ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്, ര​ണ്ട്​ എ​യ​ർ ബ​സു​ക​ൾ, ഗോ​ൾ​ഡ്​ കാ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ബൈ​ക്ക്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ, ദ്രു​ത​പ്ര​തി​ക​ര​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ര​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ 12 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫ​സ്റ്റ്​ റ​സ്​​പോ​ൺ​സ്​ ​പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച 50 വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ർ ബൊ​ളി​വാ​ർ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ടീ​മി​ന്​ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും.

    ആ​റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, നാ​ല്​ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ത്യാ​ഹി​ത​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ 19,00 മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ന​ഴ്​​സു​മാ​ർ, അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രേ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബു​ർ​ജ ഖ​ലീ​ഫ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശി​ശു​രോ​ഗ​വി​ഭാ​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ഫീ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ സ​ർ​വി​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ഴ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​യി 20 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 1800 വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​പ്പി​ന​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ലി ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ 999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 901 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ വി​ളി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new yearUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - New Year's Eve; Extensive security arrangements
    Similar News
    Next Story
    X