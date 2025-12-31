Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 31 Dec 2025 9:18 AM IST
    പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ്​​ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​
    പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ
    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ദു​ബൈ: പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് വെ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടും ഡ്രോ​ൺ ഷോ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടും ലോ​ക​ത്തെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി യു.​എ.​ഇ. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 62 മി​നി​റ്റ് നീ​ളു​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വി​ൽ ഇ​ടി​മു​ഴ​ക്കം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. ആ​റ്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ലോ​ക റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്​ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ. അ​ൽ മ​ർ​ജാ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ആ​റ്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ക​ട​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യി പ​തി​ന​ഞ്ച് മി​നി​റ്റ് നീ​ളു​ന്ന ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​കാ​ശ​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ബു​ർ​ജ് ഖ​ലീ​ഫ​യി​ലെ ലേ​സ​ർ ഷോ ​ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ വ​ർ​ണ​വി​സ്​​മ​യം തീ​ർ​ക്കും. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​നോ​ദ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഏ​ഴ്​ ത​വ​ണ​യാ​ണ്​ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. ഏ​ഴ്​ ത​വ​ണ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും ന​ട​ക്കും.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ​പ്ര​ധാ​ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ന​ല്ല തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി, ജെ.​ബി.​ആ​ർ, ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ 12,000 ദി​ർ​ഹം വ​രെ​യാ​ണ്​ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ര​ക്ക്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പൂ​ർ​ണ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ അ​ബൂ​ബി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ക​ച്ച​കെ​ട്ടി​യി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. അ​ൽ വ​ത്ബ​യി​ലെ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 62 മി​നി​റ്റാ​ണ് ആ​കാ​ശം വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് നി​റ​യു​ക. മൂ​ന്ന് പു​തി​യ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​നു​പു​റ​മെ, ആ​റാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഷോ​യും ന​ട​ക്കും. ബു​ർ​ജ് ഖ​ലീ​ഫ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ദു​ബൈ​യി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​നി. ഇ​ത്ത​വ​ണ ‘ബി​യോ​ണ്ട് ഡ്രീം​സ്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വി​പു​ല​മാ​യി​രി​ക്കും. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ത​ന്നെ ദു​ബൈ ഫ്രെ​യി​മും പു​തു​വ​ത്സ​ര​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    new year celebrationAbu DhabiRas Al khaimahfire works
    News Summary - new year celebration; fire works in Abu Dhabi and Ras Al Khaimah
