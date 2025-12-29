Begin typing your search above and press return to search.
    പു​തു​വ​ർ​ഷം: അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 2026 ആ​ഗ​ത​മാ​വാ​നി​രി​ക്കെ പു​തു​വ​ര്‍ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍, വാ​ണി​ജ്യ ജി​ല്ല​ക​ള്‍, പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് പൊ​ലീ​സ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​താ​യി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് സെ​ക്ട​ര്‍ മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദാ​ഹി അ​ല്‍ ഹ​മീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ വേ​ദി​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ​മീ​പ​നം ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​ണ് ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ. ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രു​ടെ അ​വ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും സു​ര​ക്ഷാ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ വേ​ഗ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് മ​തി​യാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു. പാ​ര്‍ട്ടി സ്‌​പ്രേ​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് രീ​തി​ക​ള്‍, പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​യെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന അ​മി​ത ശ​ബ്ദം എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ക​ര്‍ശ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് റൂ​മി​ല്‍ നൂ​ത​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​നം സി​ദ്ധി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും 999 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ന്‍ ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഇ​വി​ടെ നി​ന്നു​ള്ള സേ​വ​നം തേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നും കേ​ണ​ല്‍ അ​ലി മു​ഫ്ത അ​ല്‍ ഉ​റൈ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

