    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 8:56 AM IST

    റാ​ക്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ പു​തി​യ വി.​വി.​ഐ.​പി ടെ​ര്‍മി​ന​ല്‍

    2027ൽ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും
    റാ​ക്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ പു​തി​യ വി.​വി.​ഐ.​പി ടെ​ര്‍മി​ന​ല്‍
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ പു​തി​യ വി.​വി.​ഐ.​പി ടെ​ര്‍മി​ന​ലും ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ജെ​റ്റ് ഹാ​ങ്ങ​റും വ​രു​ന്നു. യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ വി​ക​സ​നം.

    ദു​ബൈ എ​യ​ര്‍ഷോ​യി​ല്‍ അ​ല​ക്സ് ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഫാ​ല്‍ക്ക​ണ്‍ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഏ​വി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ പു​തു​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ‘ഫി​ക്സ​ഡ് ബേ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍’ (എ​ഫ്.​ബി.​ഒ) സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്. 1500 ച​തു​ര​ശ്ര വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ടെ​ര്‍മി​ന​ല്‍, 8000 ച​തു​ര​ശ്ര വി​സ്തൃ​തി​യി​ല്‍ വി​മാ​ന പ​രി​ച​ര​ണം, 9000 ച​തു​ര​ശ്ര വി​സ്തൃ​തി​യി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് എ​ഫ്.​ബി.​ഒ. റോ​യ​ല്‍ ലോ​ഞ്ച്, നാ​ല് വി.​വി.​വി.​ഐ ലോ​ഞ്ചു​ക​ള്‍, പ്രീ​മി​യം ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ഏ​രി​യ​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ടെ​ര്‍മി​ന​ല്‍ 2027 ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ല്‍കാ​നും പു​തു നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​നും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് റാ​ക് സി​വി​ല്‍ ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നും റാ​ക് എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബോ​ര്‍ഡ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ ശൈ​ഖ് സ​ലീം ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ വ്യോ​മ​യാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ല​ക്സ് ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ റാ​ശി​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല റാ​ശി​ദ് അ​ൽ​ശെ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഡം​ബ​രം, പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ശേ​ഷി, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ര്‍ന്നു.

    TAGS:airportTerminalRAK Airport
