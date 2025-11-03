Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 6:30 AM IST

    മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ നി​കു​തി ന​യ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് നി​കു​തി​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു
    മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ നി​കു​തി ന​യ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം
    ഫെ​ഡ​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ഫ്‌.​ടി.‌​എ) ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗം

    ദു​ബൈ: മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ ന​യ​ത്തി​ന്​ ഫെ​ഡ​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ഫ്‌.​ടി.‌​എ) ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    മ​ധു​ര പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി അ​വ​യി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ഫ്‌.​ടി‌.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ഞ്ച​സാ​ര ഉ​പ​ഭോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ പു​തി​യ രീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ ഒ​ന്നാം ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും എ​ഫ്‌.​ടി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ക്തൂം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് നി​കു​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നി​കു​തി സ​മ്പ്ര​ദാ​യം അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ട​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​കു​തി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തേ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഫെ​ഡ​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ മ​ധു​ര പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക അ​വ​യി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്​ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച് മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്കു​ക. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം.

    ചി​ല യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്​. 2017 മു​ത​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്​ ഹാ​നി​ക​ര​മാ​വു​ന്ന പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ബോ​ണേ​റ്റ​ഡ്​ ആ​യ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ, എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്ക്സ്​ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​​ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​കു​തി​യാ​ണ്​​ യു.​എ.​ഇ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    2019ൽ ​ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സ്മോ​ക്കി​ങ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ത്ത​രം ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ദ്രാ​വ​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​കു​തി​ഘ​ട​ന വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു.

